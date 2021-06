Rifiuti: studenti, migranti e cittadini ripuliscono aree verdi di Agnone

Studenti delle scuole agnonesi, ospiti dello Sprar e Comunità alloggio ‘Alto Molise’ in azione per ripulire dai rifiuti aree immerse nel verde prese di mira dai soliti incivili. Si è celebrata oggi la ‘Giornata ecologica’ promossa dall’amministrazione comunale per ripulite le zone della ‘Madonella’, ‘Fossato’ e Panoramica. A prendere parte all’iniziativa anche alcuni cittadini e i gruppi dei Caracciolini e Laici Caracciolini. “Ringraziamo tutti per la partecipazione e ci auguriamo che quanto fatto serva a dissuadere chi con gesti indicibili dimostra immaturità e insensibilità nei confronti dei temi ambientali” ha detto il sindaco di Agnone, Daniele Saia che ha preso parte all’evento.

