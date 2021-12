Rifiuto del vaccino Moderna, l’infettivologo Vecchiet: «Non ha senso, sono uguali, vaccinatevi»

Covid-19, l’infettivologo Jacopo Vecchiet: «Sbagliato rifiutare il vaccino Moderna».

Le vaccinazioni volano in provincia di Chieti, toccando o sfiorando quota tremila ogni giorno. In prevalenza si tratta di terze dosi, ma non mancano alcune centinaia di prime somministrazioni ogni giorno. Dati incoraggianti, accanto ai quali, però, si registra il rifiuto, da parte di diversi utenti, del vaccino Moderna, accompagnato dalla rivendicazione di qualche presunto “diritto” alla somministrazione di Pfizer. Come se stessero al bar ad ordinare la consumazione preferita. A tale proposito abbiamo chiesto il parere dell’infettivologo Jacopo Vecchiet, primario della Clinica di malattie infettive dell’ospedale di Chieti.