Riforma Province, Scopino e Tiberini: «Oltre alle risorse, serve personale»

Di seguito la dichiarazione congiunta del vicepresidente della Provincia di Chieti, Arturo Scopino e del consigliere provinciale delegato alle attività di Unione Province Italiane, Massimo Tiberini, a margine della partecipazione all’incontro di Salerno inerente il progetto di riforma delle Province.

«Pieno sostegno al progetto di riforma delle Province con elezione diretta di presidente e consiglio, superamento del collegio unico e ritorno alle circoscrizioni elettorali per dare voce a tutti i territori in particolare quelli delle aree interne, portare a scadenza naturale i presidenti in carica. Sono alcuni dei punti relative al progetto di riforma delle Province in discussione in Parlamento che abbiamo ribadito ieri nel corso dell’evento ‘Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della Nuova Provincia‘ a Salerno, una giornata cruciale per discutere il futuro delle province del Mezzogiorno».

L’evento, presieduto dal Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori e rappresentanti istituzionali come Carlo Marino, Vincenzo Napoli, Francesco Russo, Vincenzo De Luca, Guido Meloni, Rosaria Succurro, Angelo Caruso, Piero Marrese, Rinaldo Melucci, Giorgio Magliocca, Alfredo Ricci e molti altri. La tavola rotonda coordinata da Gianni Trovati de Il Sole 24 Ore, con la partecipazione dei parlamentari Antonio Iannone, Gianpiero Zinzi, Mario Occhiuto e Piero De Luca, ha offerto una panoramica approfondita sul ruolo importante del Parlamento nella costruzione delle nuove Province. Tanti gli interventi di rilievo tra cui quello del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, che conosce a menadito le difficoltà delle Province causate dalla legge Delrio essendo stata presidente della Provincia di Catanzaro.

«È stato un momento di confronto intenso, con la finalità di delineare la provincia del futuro, alla luce della riforma in discussione in Senato. – continuano il vicepresidente della Provincia di Chieti Arturo Scopino e il consigliere delegato all’UPI Massimo Tiberini – A nostro avviso è fondamentale attribuire nuove funzioni alle Province, unitamente alle risorse finanziarie necessarie oltre al personale per consentire alle Province di ripartire da subito e bene ed evitare gli effetti nefasti di una riforma Delrio bis. Abbiamo trovato particolarmente stimolanti gli interventi che hanno messo in luce bisogni e criticità delle Province. In particolare il Presidente diUPI Abruzzo Angelo Caruso è stato molto efficace, diretto e sintetico. Mentre l’onorevole Piero De Luca ha riportato dei distinguo utilissimi alla crescita della riforma. Un plauso particolare al Presidente UPI Michele De Pascale che riesce a trovare la quadra su tutte le posizioni. In qualità di rappresentanti della Provincia di Chieti, siamo determinati a contribuire in modo proattivo alla crescita e allo sviluppo della nostra amata terra».