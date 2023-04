Rinnovabili, Capracotta e Agnone mirano all’autosufficienza energetica

Partiti i lavori che, nel giro di poco tempo, porteranno il Palazzo municipale di Capracotta verso l’autosufficienza energetica. Diversi gli interventi previsti tra i quali la realizzazione sul tetto di un secondo impianto fotovoltaico da 20kWp con sistema un di accumulo.

“Si tratta di opere rese possibili grazie al bando CSE 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’efficienza Energetica al quale abbiamo partecipato pochi mesi fa classificandoci tra i primi dieci comuni in Italia ad essere stati finanziati – il commento di Candido Paglione, sindaco del comune altomolisano -. Un risultato importante e una bella soddisfazione per Capracotta che ci incoraggia ad andare avanti verso l’obiettivo dell’autosufficienza energetica”, ha concluso il primo cittadino.

Anche ad Agnone diverse le iniziative prese per il risparmio energetico e per la promozione dell’energia rinnovabile. Tra queste spiccano due impianti fotovoltaici, uno da 20 kWh installato sul tetto del vecchio spogliatoio dello stadio ‘Civitelle, l’altro da 46 kWh sul polo scolastico di Maiella con quest’ultimo realizzato grazie a fondi del Decreto Crescita per l’anno 2021.

“L’impianto sul polo scolastico, entrato in funzione a settembre 2022 – dichiarano dall’ufficio tecnico di Palazzo Verdi – ha un contratto con GSE che permette di adoperare l’energia prodotta per la sede comunale, l’istituto scolastico, la pompa di ‘Santa Maria della Noce’ nonché l’impianto fognario di Fossato. Ciò permette una forte riduzione del consumo diurno di energia con una produzione annua stimabile attorno ai 70.000 kWh. Il risparmio totale dei due impianti è di 90.000 kWh all’anno. Altri impianti – aggiungono – saranno realizzati nel corso dei lavori che interesseranno il teatro Italo Argentino e il nuovo palazzetto dello sport. Infine, la costituzione della Comunità energetica consentirà di impiegare l’energia prodotta dagli impianti comunali, con quella generata dagli impianti dei privati cittadini, a beneficio di tutta la collettività”.