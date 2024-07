Rintracciato il lituano fuggito dalla struttura di accoglienza di Agnone, intercettato dal Norm a Capracotta

Si è conclusa positivamente la vicenda di K. R., il lituano ospite di una comunità di Agnone, allontanatosi volontariamente dalla struttura lo scorso 5 luglio e per il quale era stato tempestivamente attivato il “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”.

Sin dal giorno della scomparsa, sono state svolte incessanti ricerche, coordinate da questa Prefettura, ad opera, in particolare, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e del locale Comando dei Vigili del Fuoco, unitamente alle altre componenti della macchina dei soccorsi ed anche con l’impiego di droni ed unità cinofile.

Le operazioni di ricerca hanno dato i loro frutti nella tarda mattinata di oggi, quando l’uomo è stato ritrovato, nei pressi degli impianti di risalita della stazione sciistica di Capracotta, dal personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agnone.

Lo stesso è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone e successivamente riportato in comunità.

L’esito positivo delle ricerche dimostra la validità del Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, recentemente approvato dalla Prefettura, e si pone a ulteriore riprova della efficiente operatività del sistema di soccorso di questo territorio.

Si auspica un tale risultato anche per la più recente vicenda del giovane imprenditore isernino, Simone D’Alisa, per il quale proseguono ininterrottamente le attività di ricerca ed è in corso una approfondita e scrupolosa attività info/investigativa, tesa all’individuazione di nuovi elementi che ne possano orientare il ritrovamento.