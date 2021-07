Ripristinato l’impianto fontana di piazza Plebiscito, ma è già polemica

Nei giorni scorsi riposizionato l’impianto centrale della storica fontana di Piazza Plebiscito danneggiata durante i lavori di pavimentazione. Una buona notizia alla vigilia di mesi in cui Agnone sarà meta di numerosi turisti, ma proprio le ultime operazioni stanno suscitando più di qualche polemica. Infatti, l’impianto in ghisa non sarebbe stato sistemato in maniera corretta o per lo meno come si era abituati ad osservarlo prima. Difatti i quattro leoncini al di sotto dello zampillo superiore non risultano in linea con i grifoni alati da dove fuoriesce l’acqua potabile. Ma non è tutto, perché discutibile anche il colore del materiale utilizzato per verniciare l’impianto idraulico ristrutturato ad un costo di circa 15.000 euro. Inanto i residenti del centro storico, affezionati a quello che è un simbolo della cittadina, chiedono se qualcuno del Comune ha seguito le operazioni di ripristino e rifacimento della fontana.

