Riserva naturale Medio Sangro nel Comune di Fallo, disco verde dalla Regione

La Giunta regionale d’Abruzzo ha votato la proposta di legge regionale per l’istituzione della riserva naturale regionale guidata Medio Sangro nel Comune di Fallo mentre, in ossequio alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 38, la Giunta ha dato il via libera alla ripartizione dei fondi per la gestione ordinaria delle riserve naturali regionali per l’annualità 2021. Si tratta di risorse per 1 milione 455mila euro da ripartire tra i Comuni gestori delle Riserve naturali regionali. Infine, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l’Esecutivo regionale ha adottato il quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Abruzzo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

