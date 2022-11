“Riti dei fuochi molisani”, stilato il programma del 3 dicembre

La manifestazione i ‘Riti del fuoco’, in programma ad Agnone il prossimo 3 dicembre, prende forma. A riguardo, sabato 5 novembre nella sede municipale di Via Verdi, si tenuta la prima riunione che ha visto il team organizzatore partecipe. Obiettivo dell’incontro: pianificare al meglio l’appuntamento. A margine dell’incontro, è emerso che la sfilata dei fuochi seguirà lo stesso percorso della Ndocciata dell’Immacolata e del 24 dicembre. Quindi, partenza dal monumento all’Emigrante, nei pressi dello stadio comunale e arrivo in via Alcide de Gasperi, al mercato coperto. L’ordine della sfilata sarà il seguente: in apertura la faglia Oratino seguita dalle ndocce di Civitanova, le farchie Montefalcone, le farchie di Salcito e le ndocce di Agnone. La ndoccia di Pietrabbondante, invece, sarà fissa in Largo Sabelli, sotto il campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate. Al termine del corteo, dove è attesa la sfilata dei costumi tipici dei comuni partecipanti, previsto un “percorso del gusto” con i piatti della cucina locale.

