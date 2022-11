Ritrovato sano e salvo dai Carabinieri l’83enne scomparso nel Chietino

Ritrovato sano e salvo l’83enne che nel pomeriggio di ieri si era allontanato a piedi dalla propria abitazione di San Martino sulla Marrucina (CH). A seguito di immediata attività di ricerca è stato ritrovato dai Carabinieri in località Anello di Guardiagrele (CH). E’ parso confuso ma in buone condizioni di salute. L’allarme per la sua scomparsa era scattato nel pomeriggio di ieri 6 novembre 2022, quando la badante che si occupa dell’anziano ha segnalato al 112 il suo allontanamento. Immediatamente sono scattate le ricerche e i Carabinieri della Stazione di Guardiagrele, grazie all’approfondita conoscenza del territorio di competenza, hanno subito intuito quale fosse la località in cui l’82enne si trovava, rintracciandolo poco dopo ai piedi di una scarpata di circa 6 metri, avvolto dalla folta vegetazione ed aggrovigliato tra i rovi. Immediatamente soccorso dai militari, che si sono calati nel dirupo e sono riusciti a trarlo in sicurezza sul ciglio della strada soprastante, l’anziano veniva poi visitato dai sanitari del 118 fatti affluire dagli operanti e seppur lievemente ferito alle mani ed al volto, e infreddolito, è apparso in discrete condizioni di salute.

