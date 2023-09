ROADPOL “Safety Days”, obiettivo zero vittime sulla strada

Prosegue anche questa settimana la campagna “Safety Days”, con l’obiettivo “zero vittime sulla strada”, promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL – European Roads Policing Network, con il supporto di DG – MOVE Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea.

L’iniziativa è promossa in Italia dalla Polizia di Stato che, attraverso la specialità della Polizia Stradale, ha attivato per tutto il mese di settembre, servizi di prevenzione e contrasto ai comportamenti ritenuti principale concausa di incidentalità stradale, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e all’uso dei cellulari alla guida.

L’attività prevede iniziative a livello provinciale, con il fine di dare massimo risalto agli obiettivi della campagna:

aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade;

richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade per il 2030;

dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade.

La Sezione Polizia Stradale di Isernia sostiene la campagna con una serie di incontri che coinvolgono soprattutto giovani studenti prossimi a conseguire la patente di guida.

Questa settimana gli incontri hanno riguardato gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di Agnone e Venafro.

I giovani, che si apprestano a mettersi alla guida di un veicolo, hanno particolarmente apprezzato i consigli e le raccomandazioni degli esperti sui pericoli della velocità elevata, sulla guida in stato di ebrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sul mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e sull’uso dei cellulari alla guida.

La campagna sulla sicurezza stradale prosegue nei prossimi giorni con altri interessanti appuntamenti: il prossimo 9 ottobre il Pullman Azzurro della Polizia Stradale stazionerà nel Terminal bus di Isernia a disposizione di tutti i ragazzi e futuri conducenti che vorranno sperimentare la visione alterata della strada in caso di assunzione di alcool e droghe, attraverso il “Tappeto Alcolemico” e l’utilizzo degli speciali occhiali in dotazione alla polizia stradale. Un’aula scolastica multimediale dove sarà possibile anche provare l’ebbrezza della guida virtuale mediante un simulatore in dotazione al pullman.

L’evento è stato organizzato con il partenariato della Procura della Repubblica di Isernia e il Procuratore della Repubblica Carlo Fucci, insieme al Questore Vincenzo Macrì incontreranno personalmente gli studenti.

E poi, il 19 ottobre, per gli amanti delle auto sportive, farà tappa in città anche la Lamborghini Huracan LP-610, la famosa super car in dotazione alla Polizia di Stato, equipaggiata anche per il trasporto degli organi mediante un apposito sistema di conservazione.

#essercisempre #guida sicura

Le attività del ROADPOL “SAFETY DAYS” saranno consultabili sulla pagina web: www.roadpolsafety days.eu

