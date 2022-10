Rolando Giaccio spegne 60 candeline, auguri dalla famiglia

Rolando Giaccio di Agnone spegne oggi – sabato 22 ottobre – le 60 candeline. La moglie Anna e i figli Pamela, Alberto, Daniele, Mariaconcetta e Stefano gli fanno i migliori auguri con una dedica speciale: “Buon compleanno all’uomo che ci ha insegnato a sognare in grande e a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Buon compleanno al padre e al marito straordinario che sei e grazie per tutto quello che fai per noi”. A Rolando le congratulazioni anche dalla redazione de l’Eco online di cui è un grandissimo lettore.

Correlati