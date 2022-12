Romanzi, Centro Studi presenta ‘Ostinato ad Libitum’ di Andrea Cacciavillani

‘Ostinato ad Libitum’. E’ il titolo del nuovo romanzo dello scrittore Andrea Cacciavillani che sarà presentato dal Centro Studi Alto Molise questa sera (ore 18,30) al Caffè Letterario. Dialogherà con l’autore Ida Cimmino mentre il maestro di musica Vittorio Sabelli allieterà i presenti con il suo inseparabile clarinetto.



L’ autore – Andrea Cacciavillani (1970), di Agnone, debutta come scrittore con la silloge Icaro: Cuori di c’era nel 2002 ed è autore, tra gli altri, del romanzo Sogni a Bassa Risoluzione e del ricettario poetico Impasti di seduzione. Autore, sceneggiatore e regista c8nematografico-televisivo, firma i pluripremiati Oltre la linea gialla, L’ amore ai tempi di SH.REK. Ha lavorato per il network radiofonico Radio Kiss Kiss Network. Per il teatro ha trasposto sue poesie e racconti.È paroliere del gruppo musicale pop rock Tabula Osca.Ostinato ad libitum è il suo quarto romanzo.



Il libro – Da un orso di tango al !arocco. La routine mediocre di Walter Carboni, clarinettista talentuoso dotato di orecchio assoluto viene drammaticamente sconvolta dalla morte violenta di una giovane donna conosciuta a Casablanca. Il coinvolgimento di un suo amico nella vicenda spingerà Carboni a tornare in Marocco alla ricerca di una verità dentro e oltre le proprie certezze, sottoscritta dell’affascinante avvocato Latifa Chakouri. Tra ironia, spezie esotiche e la polvere africana, un viaggio nell’anima, nella musica interiore e nel talento che, a volte, può salvare la vita.