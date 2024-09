Ruba canaline in rame, senegalese finisce in manette

Nella mattinata odierna, a San Giovanni Teatino (CH), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno tratto in arresto un soggetto di origini senegalesi, classe 82, poiché ritenuto responsabile del furto aggravato di alcune canaline in rame asportate da un locale condominio.

Nella circostanza, l’evento si verificava nella decorsa notte, quando alcuni privati cittadini, dopo aver notato l’uomo aggirarsi in maniera sospetta vicino ai pluviali della palazzina, contattavano il 112 NUE per segnalarlo. Conseguentemente, i militari giungevano repentinamente sul posto individuando il predetto che, nel frattempo, aveva già smontato le canaline in rame ed era pronto per portarle via. Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti anche sulla sua reale identità, si accertava che sul suo conto vi è tuttora pendente un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. A seguito della convalida intervenuta durante il giudizio per direttissima tenuto nella stessa mattinata, l’Autorità Giudiziaria disponeva la custodia cautelare in carcere.