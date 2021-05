Ruba generi alimentari, ladro seriale denunciato dai Carabinieri

I militari del NOR della compagnia di Isernia hanno proceduto nei confronti di un ladro seriale il quale più volte si era impossessato di generi alimentari dagli scaffali di un esercizio pubblico del capoluogo, riuscendo ad eludere la sorveglianza occultando i beni al disotto dei vestiti o all’interno di una borsa che portava al seguito. In questa circostanza però il ladro è stato individuato dal personale addetto alle vendite che lo hanno notato in atteggiamento sospetto riporre gli alimenti nella giacca ed al disotto del maglione. La pattuglia del NOR, prontamente intervenuta su richiesta del direttore dell’attività, rinveniva la refurtiva nella disponibilità del predetto che veniva contestualmente restituita

Il malvivente è stato pertanto segnalato all’ A.G. per i reati di furto aggravato.

