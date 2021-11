Ruba il portafogli dentro un negozio, denunciata una donna molisana

I Carabinieri di Francavilla al Mare, all’esito di attività d’indagine, hanno denunciato una 56enne di Bonefro (CB) per furto con destrezza (borseggio). L’evento risale alla tarda mattinata del 9 ottobre scorso. La donna, dopo essersi introdotta in un noto negozio della città, individuava la propria vittima, intenta agli acquisti, e con destrezza la derubava del proprio portafogli che custodiva nella borsa, contenente la somma di euro 65. Anche in questo caso, l’accurata analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presente nel negozio, ha permesso di identificare la nota borseggiatrice che ora dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

