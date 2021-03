Ruba un fuoristrada: inseguito e arrestato dalla Polizia

Personale della Squadra Volante della Questura de L’Aquila ha tratto in arresto un giovane aquilano, responsabile del furto di un’autovettura e di vari tentativi di furto su alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via.

Nello specifico verso le ore 22 di sabato, gli operatori di Polizia, impegnati nel servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare nell’abitato di Coppito hanno notato un fuoristrada uscire dal cancello di una villa ed immettersi in un’arteria principale ad una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada, tra l’altro scarsamente illuminata. Alla vista della Volante il conducente del mezzo ha aumentato ancor di più la velocità, ma la prontezza degli operatori ha fatto si che dopo un centinaio di metri la sua corsa finisse. Alla guida della vettura vi era un 21enne aquilano, che ha cercato di giustificare il proprio comportamento con futili motivi; dai successivi accertamenti eseguiti sul posto si è avuto modo di riscontrare che l’autoveicolo risultava essere stato asportato poco prima all’interno di abitazione privata, dopo aver forzato il cancello elettrico della medesima e che lo stesso aveva precedentemente tentato altri furti in danno di autovetture lasciate sulla pubblica via, danneggiandole.

Il giovane, risultato positivo alla sostanza stupefacente, in stato di ebrezza alcolica nonché privo del titolo abilitativo alla guida, in quanto mai conseguito, è stato tratto in arresto per furto consumato in abitazione aggravato dalle circostanze ed associato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida. Quest’ultima si è svolta in data odierna e al termine della stessa è stato disposto nei confronti del reo l’obbligo di dimora nel Comune di L’Aquila, con permanenza nella propria abitazione dalle ore 20 alle ore 8, e di presentazione quotidiana presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.