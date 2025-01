Rubano gasolio ad un camion in sosta, due denunciati dai Carabinieri

Magliano de’ Marsi (AQ) – Sono due uomini residenti fuori regione, di età compresa tra i 30 e i 43 anni, denunciati domenica sera dai militari della stazione di Magliano de’ Marsi.

È già sera quando una pattuglia impegnata in un servizio preventivo di contrasto ai reati predatori, servizi recentemente incrementati in tutto il territorio provinciale, nota una vettura sostare nei pressi del deposito mezzi di una ditta nella zona industriale di Magliano de’ Marsi.



I militari si insospettiscono, dato l’orario e il giorno festivo, decidendo di procedere al controllo della persona alla guida, che risulta essere già noto alle forze dell’ordine. Apparentemente è tutto in ordine, ma l’equipaggio nota un imbuto a pochi metri dall’auto, ancora sporco di gasolio. Il conducente tenta l’inganno: l’ho utilizzato io per rifornire l’auto, ero rimasto a secco. Peccato che non ci sia alcuna tanica vuota nei dintorni.



Gli immediati accertamenti conducono alla verità: nel piazzale dell’azienda viene scovato un altro uomo, anche lui già noto alle forze dell’ordine, con due taniche piene di gasolio. Un’altra tanica, anch’essa piena, e uno spezzone di tubo vengono rinvenuti al di fuori della recinzione, occultati tra la vegetazione. Anche la provenienza del carburante viene accertata: era stato sottratto dal serbatoio di un camion, parcheggiato nel cortile della ditta.



I due uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avezzano e risponderanno di tentato furto, mentre il materiale trovato in loro possesso è stato sequestrato, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.