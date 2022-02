Rubano profumi per 500 euro, coppia di rumeni denunciata nel Chietino

Un 29enne ed una 26enne di origini romene, ma residenti a Napoli, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per furto aggravato in concorso. L’uomo e la giovane donna raggiungono l’attività commerciale ubicata in centro città e, mentre l’uomo rimane a bordo della loro autovettura di grossa cilindrata con il motore acceso, la giovane donna entra all’interno del negozio asportando profumi di pregio che occulta all’interno di una borsa schermata, riuscendo così ad eludere il sistema antitaccheggio. Una volta uscita dal negozio la donna risale sul veicolo e con il suo complice si dileguano con il bottino del valore di circa 500 euro. Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare i due responsabili i quali sono soliti commettere reati della stessa specie e con lo stesso modus operandi. Furti di profumi di note marche che commettono nelle regioni limitrofe alla loro residenza. La loro individuazione è stata possibile all’accurata analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze raccolte. Per tali motivi i due giovani dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Correlati