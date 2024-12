Saia in udienza in Vaticano: «Ho invitato Papa Francesco a visitare Agnone e il Molise»

«Ho avuto l’immenso onore di incontrare Papa Francesco e di invitarlo a visitare Agnone e il Molise, per scoprire le nostre tradizioni e le bellezze culturali e spirituali. In particolare, ho avuto modo di parlargli della storia della millenaria Pontificia Fonderia di Campane Marinelli e del suo ruolo fondamentale nel diffondere la fede nel mondo attraverso il suono dei suoi bronzi».

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, di ritorno dall’udienza in Vaticano. «Sarebbe emozionante vedere il Pontefice seguire le orme di San Giovanni Paolo II, che ci fece visita nel 1995. Si tratterebbe di un’occasione speciale per valorizzare ancora di più i nostri territori e l’arte che custodiscono. L’incontro con il Papa è avvenuto a margine della sua udienza con tre banche italiane, tra cui anche la BCC Abruzzi e Molise che ringrazio per l’invito».

(Credito foto: © Vatican Media)