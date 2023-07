Sala operativa mobile, nuovo veicolo tattico in dotazione al Soccorso Alpino del Molise

Nella mattinata di ieri, presso il Centro Funzionale di Protezione Civile di Campochiaro, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale To Be Ready del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro, è stato presentato un veicolo tattico affidato nella gestione ed utilizzo al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Molise per emergenze regionali, nazionali e internazionali secondo le procedure operative vigenti.

Tale veicolo è destinato a sala operativa mobile, in grado di essere autonomo sotto ogni punto di vista (logistica, energetica, tattica) in caso di evento calamitoso e, più in particolare, in caso di soccorso sanitario in contesti di emergenza sanitaria ad alto rischio in ambiente impervio.

Contestualmente alla presentazione, è stata sottoscritta la convenzione di concessione del veicolo tattico al Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Molise e relativo protocollo di attivazione.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Molise, quale Struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile, esprime la sua gratitudine alla Regione Molise – Servizio di Protezione Civile per la dotazione fornita, testimonianza di una consolidata collaborazione di sistema al servizio della collettività.