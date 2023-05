Salute mentale, studenti e docenti della Northern Arizona University a Villacanale

Si è aperto, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Isernia dell’Asrem, in collaborazione con l’Associazione Nuova Villacanale, il Comune di Agnone e della Cooperativa che gestisce la Residenza Protetta Psichiatrica di Agnone, il corso di scambio internazionale con la Northern Arizona University – Dipartiment of Social Week, sulla Salute Mentale nel territorio.

La delegazione americana dell’Arizona, giunta a Villacanale ed Agnone per il corso di aggiornamento per l’assistenza psichiatrica territoriale e per uno scambio di esperienza, è costituita da circa venti studenti più docenti accompagnatori. Il corso della durata di quattro giorni si preannuncia molto intenso con uno scambio culturale di alto livello tra due realtà significative nel panorama internazionale.