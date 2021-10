San Pietro Avellana elegge sindaco Simona De Caprio con 192 voti, pari a poco meno del 60 per cento dei consensi. La neo sindaca alla guida della lista “Uniti per San Pietro Avellana” ha così la meglio sullo sfidante Giuseppe Sebastiano, collegato alla lista “Il nostro paese” che si ferma a 132 voti, pari al 40 per cento.

