San Pietro Avellana, in giunta Carlini vicesindaco e l’assessore Colaianni

La neo sindaca di San Pietro Avellana, Simona De Caprio, ha varato la sua Giunta e assegnato le deleghe ai consiglieri, nell’ottica di una amministrazione della cosa pubblica che sia allargata e condivisa con l’intera maggioranza. Vicesindaco, con deleghe allo sport, alla tutela del territorio dalla fauna selvatica e all’ambiente, alle politiche agricole e forestali, è stato nominato Peppino Carlini (nella foto in apertura, ndr).

L’assessore Antonio Colaianni

L’altro assessore è Antonio Colaianni, al quale la sindaca ha assegnato le deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica e infrastrutture e alla valorizzazione del patrimonio. In capo alla prima cittadina restano le politiche sociali e la protezione civile, il bilancio e la programmazione, nonché le politiche scolastiche. Ai due assessori Simona De Caprio ha delegato anche la firma degli atti negli specifici settori, al contrario invece di quanto fatto per gli incarichi assegnati ai consiglieri, che quindi non avranno poteri decisionali.

La sindaca Simona De Caprio con il consigliere regionale Andrea Di Lucente

Al netto di queste precisazioni, ecco le funzioni delegate ai consiglieri di maggioranza. Franco Trozzi organizzazione eventi, turismo e tartufo; Claudio Di Ludovico sanità, rapporti con le associazioni e cultura, compreso il museo; Luca Valente collaborazione con l’associazione Pro Loco e l’arredo urbano; Giovanni Quaranta le politiche giovanili e Gioacchino Galante sicurezza urbana, tradizioni popolari e referente per l’organizzazione degli eventi.