Sanificazioni effettuate, riprendono domani le lezioni in presenza a Castiglione

Le sanificazioni dei locali dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino sono state effettuate come disposto dal sindaco Felice Magnacca e quindi domani le lezioni potranno riprendere regolarmente in presenza. E’ quanto si apprende dalla dirigente scolastica Anna Paolella. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva disposto la chiusura in via precauzionale dopo l’accertata positività al Covid19 di un alunno.

