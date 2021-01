Sara, la prof di Agnone ospite in prima serata di Gramellini a “Le Parole della Settimana”

Superate abbondantemente le 68mila condivisioni. Stiamo parlando del post ormai famoso della docente di storia e filosofia di Agnone, Sara Bartolomeo. Poche righe, dettate dal cuore, che raccontano del complicato e delicato rapporto tra insegnante e alunni al tempo della chiacchierata didattica a distanza.

«Non mi sono accorta (non ho voluto farlo) che i miei alunni si stanno spegnendo, che si sentono impauriti dal futuro e che vorrebbero solo più ascolto dagli adulti. Ho pianto con loro, ho pianto per loro» ha scritto, tra le altre cose, la prof agnonese. Quel suo sfogo è diventato virale, decine di migliaia di condivisioni sui social e, di riflesso, l’attenzione mediatica. Il Corriere, altre blasonate testate nazionali e domani sera la vicenda della prof di Agnone andrà in prima serata su Rai Tre, ospite del programma di Massimo Gramellini “Le Parole della Settimana“.

Ogni puntata vede l’alternarsi di ospiti «noti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fatti della settimana che va a concludersi». Tra gli ospiti, come di consueto i protagonisti dell’attualità politica, sociale e culturale del Paese: scrittori, musicisti, giornalisti, attori, politici, intellettuali che porteranno la loro suggestione sotto forma di “parola“, elemento fondamentale della narrazione di ogni puntata. Tra i protagonisti di questa sera Sara Bartolomeo di Agnone, professoressa di storia a Civitavecchia.