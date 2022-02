Alle 18,50 circa una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla SP165. Una donna alla guida di un’autovettura é uscita fuori strada, per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Estratta dall’autovettura dal personale dei Vigili del fuoco, la donna è stata affidata alle cure del 118.

Correlati