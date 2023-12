Scivolone di Enzo Avitabile ad Agnone, ci vieta di filmare il suo concerto pagato con soldi pubblici (video)

“Se ci deve fare una diretta o un video, la chiudiamo qua”. Queste le parole di Enzo Avitabile sul palco del teatro Italo Argentino durante il concerto aperto a tutti e pagato con soldi pubblici. L’evento, sponsorizzato da ‘Montagna Molise’ (in sala presente Fausto Parente di Funivie Molise e l’assessore Salvatore Micone), si sarebbe dovuto tenere in Piazza del Popolo, ma poi per le avverse condizioni climatiche – da precisare che da giorni le previsioni su Agnone non portavano né pioggia né neve – è stato spostato all’interno del teatro incapace di contenere le centinaia di persone che volevano assistere all’evento musicale. Non è tutto. Perché dopo l’infelice uscita di Avitabile, alcuni inservienti ci hanno invitato ad allontanarci da sotto il palco dove eravamo seduti con tanto di cartellino con su scritto “accredito stampa”. Il diritto di cronaca è stato poi vietato ad un’altra collega giornalista che stava per entrare nella struttura. Non c’è che dire, se non complimenti maestro!

ps. in venti anni di servizio, un fatto del genere non c’era mai capitato.