Sclerosi multipla, Clemente Zarlenga: “In sedici anni raccolti circa 50mila euro. Grazie Agnone”

“Ancora una volta gli agnonesi e, più in generale i residenti dell’alto Molise, hanno dimostrato un grande cuore supportando la campagna per finanziare la ricerca contro la sclerosi multipla”. Sono le parole di Clemente Zarlenga che dal 2007 non ha mancato un appuntamento quando l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) è scesa in campo. Anche quest’anno, dal 4 all’8 ottobre, il signor Zarlenga, con un banchetto in piazza Giovanni Paolo II, ha venduto 20 cassette di mele per un totale di 2200 euro che dal 2007 fanno in totale 47.551 euro. “Se in sedici anni è stato possibile raggiungere una somma del genere – dichiara – è solo grazie alla sensibilità di tantissime persone che ormai appena mi vendono con il mio banchetto si avvicinano per acquistare il prodotto il cui ricavato aiuterà i nostri ricercatori a fare passi avanti nella ricerca contro questo mostro chiamato sclerosi multipla”.

Correlati