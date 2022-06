Scomparso da casa, ricerche in corso nel Chietino: in azione cinofili ed elicottero

Vittorioso Di Florio

Un uomo di 51 anni, Vittorioso Di Florio, di Villascorciosa di Fossacesia, affetto da depressione, si è allontanato da casa attorno alle ore dieci di questa mattina senza farvi ritorno. Alto 1.65, capelli radi castani, corporatura esile, era a torso nudo, indossava solo pantaloncini neri e scarpe ginniche. Non aveva con sé il cellulare. Sono in corso le ricerche delle forze di polizia, vigili del fuoco e volontari attorno all’abitazione che è in area boschiva. Le autorità hanno diffuso l’immagine dello scomparso nella speranza che possa aiutare le ricerche. Chiunque avesse informazioni o segnalazioni da fare è pregato di contattare il numero di emergenza 112.