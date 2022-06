Scomparso dalla Rsa, continuano le ricerche di Giovanni Iannacito di Vastogirardi

Proseguono le ricerche di Giovanni Iannacito di Vastogirardi, classe 1958, allontanatosi lo scorso 29 maggio dalla Rsa dove era ospite. «Sin nell’immediatezza della scomparsa le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Isernia, hanno visto il coinvolgimento delle Forze di polizia, Vigili del fuoco e Soccorso alpino, nonché di associazione di volontariato specializzate ad operare in ambienti impervi.- spiegano dal Palazzo del Governo di Isernia – In supporto alle squadre di ricerca anche unità aeree, unità cinofile e personale specializzato nell’utilizzo dei droni. Nonostante lo sforzo profuso dalle diverse componenti impegnate nelle attività di ricerca non si ha ancora notizia dell’uomo scomparso».

L’uomo è alto un metro e sessanta, pesa sessanta chilogrammi, corporatura esile e carnagione olivastra, occhi scuri, calvo e con baffi neri. Al momento della scomparsa indossava una polo celeste chiaro e un pantalone tipo tuta di colore grigio. «Chiunque possa fornire informazioni utili per le ricerche è pregato di contattare il comando compagnia Carabinieri di Venafro» suggeriscono dalla Prefettura o comunque il numero di soccorso 112.