Scontro di gioco, trauma toracico per il portiere: l’ambulanza arriva sul posto dopo 45 minuti

Uno scontro di gioco tra il portiere della squadra del Guilmi e un giocatore della formazione del Castiglione Messer Marino durante un incontro di calcio di terza categoria. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi. Il numero uno locale si accascia al suolo, accusa difficoltà respiratorie. Viene soccorso, nell’immediato, da un medico dell’ospedale di Agnone presente ad assistere alla partita. Serve un’ambulanza. La richiesta al Numero unico di emergenza.

Passano venti minuti e i soccorsi non arrivano. Il sindaco del posto, Carlo Racciatti, insieme alla sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, presente sugli spalti, chiama nuovamente la centrale del Numero unico di emergenza. Sta arrivando la postazione “India” di Carunchio, cioè quella senza medico a bordo, gli assicurano. Il portiere fa davvero fatica a respirare, serve un medico subito. I primi cittadini, in particolare la medico Silvana Di Palma, sono costretti ad alzare la voce con l’operatore e gli spiegano che Guilmi è più facilmente e velocemente raggiungibile da Gissi, non certo da Carunchio, e soprattutto che serve un’equipaggio con medico.

Dalla centrale, dopo la lezione di geografia e gli improperi della combattiva pediatra Di Palma, alla fine si convincono ad inviare sul posto l’ambulanza medicalizzata da Gissi che era in sede, in attesa, non fuori per altri interventi. L’equipaggio “India” di Carunchio viene richiamato e può rientrare. Intanto i minuti passano, proprio a causa di questa perdita di tempo. Alla fine, quarantacinque minuti dopo la prima richiesta di soccorso, l’ambulanza di Gissi, che non ha colpe perché attivata dalla centrale con ritardo, arriva sul posto e presta i primi soccorsi al portiere, lo carica a bordo e lo trasferisce presso l’ospedale di Vasto.

«Per fortuna il ragazzo non è in pericolo di vita, resta il fatto, tuttavia, che per via di una incomprensione, o forse della scarsa conoscenza del territorio dell’entroterra Vastese, i soccorsi medici urgenti sono arrivati sul posto dopo quarantacinque minuti dalla prima richiesta» commenta sconsolato il sindaco Racciatti.