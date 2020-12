Scontro sulla 85 Venafrana, due mezzi coinvolti: c’è una vittima

La SS85 Venafrana, a seguito di un incidente, è provvisoriamente chiusa – in entrambe le direzioni – in località Macchia d’Isernia (IS).

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una vettura ed un furgone. Nell’impatto una persona ha perso la vita.

Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per le attività di rimozione dei veicoli, la gestione della viabilità e la pulizia del piano viabile.

FOTO DI REPERTORIO