Screening Covid a Capracotta: tutti negativi i test sierologici rapidi

«Ieri pomeriggio a Capracotta ben 137 persone si sono sottoposte al test sierologico rapido Covid-19. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Si tratta sia di cittadini stabilmente residenti nel nostro paese che di cittadini residenti in altre regioni, qualcuno proveniente anche da altre nazioni».

Così il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha dato il via, in collaborazione con la Croce Rossa, ad una campagna di screening sulla diffusione del Covid19 in paese.

«Pur nel suo significato di semplice screening generale, – aggiunge il primo cittadino – si tratta comunque di un risultato importante, anche per l’alta adesione registrata. Tutto questo ci spinge ad andare avanti con la prudenza e il rigore necessari per attuare le giuste misure di prevenzione, almeno fino a quando non ci saranno segnali chiari di una inversione di tendenza della pandemia ancora in atto. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta la sede di Isernia della Croce Rossa Italiana, i medici, il personale paramedico e tutti i volontari che hanno consentito l’effettuazione dei test».