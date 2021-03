Screening di massa, Guardiabruna e Castelguidone Covid free

Guardiabruna e Castelguidone Covid free, rispettivamente con 101 e 96 tamponi antigenici effettuati in mattinata. E’ il dato che arriva alla nostra redazione e di cui volentieri diamo conto ai nostri lettori.

Lo screening di massa disposto dalla Regione Abruzzo, per mezzo della Protezione civile regionale, in accordo con la Asl di Chieti Lanciano Vasto, sta interessando in questi giorni i piccoli centri montani dell’Alto Vastese. Dai riscontri reali, cioè dopo centinaia di test effettuati, risulta un territorio sostanzialmente Covid free, ma nonostante questo l’Alto Vastese è da quasi quindici giorni in zona rossa insieme al resto della provincia di Chieti. Solo in mattinata il presidente della Regione Marsilio ha accennato al fatto che i Comuni nei quali non c’è circolazione di virus potrebbero essere a breve estromessi dalla zona rossa che invece si rende ancora necessaria nell’area metropolitana di Chieti e Pescara.