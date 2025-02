Screening mammografico, postazione mobile a Campobasso

Il camper per lo screnning mammografico, da domani, lunedì 17 febbraio, e fino al successivo 31 marzo, sarà a Campobasso. Sosterà nello spazio adiacente l’ingresso principale del P.O. Cardarelli di Campobasso. Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’Azienda Sanitaria Regionale (A.S.Re.M.) e la Regione Molise continuano, dunque, a promuovere il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che interessa le donne residenti in Molise tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma dello regionale negli ultimi 24 mesi.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it o contattare il call center allo 0874/1866000 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, o ancora i numeri di telefono 0874 409160 – 0874409449 – 0874409249, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00