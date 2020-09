Il candidato sindaco del centrosinistra, Daniele Saia, è in leggero vantaggio sugli sfidanti Agostino Iannelli e Vincenzo Scarano dopo le prime schede scrutinate. Inizialmente si è avuto un sostanziale testa a testa tra Saia e Scarano, mentre pare aumentare il distacco in favore dell’esponente del centrosinistra. Ma siamo, è inutile ricordarlo, ancora nelle fasi iniziali dello spoglio, dunque la situazione può essere ribaltata in qualsiasi momento.

Segui la maratona elettorale dell’Eco.