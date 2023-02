Scuola calcio: Pulcini secondi solo al Pescara, Esordienti ancora imbattuti contro la San Leucio

Continua frenetica l’attività della scuola calcio dell’Olympia Agnonese, con le squadre dei Pulcini e degli Esordienti impegnati rispettivamente in trasferta a Petacciato, per un quadrangolare, e tra le mura amiche del “Civitelle”.

Buona prova dei Pulcini di mister Brisotto che conquistano un ambito secondo posto nel quadrangolare tra Pescara Calcio, Olympia Agnonese, Aesernia Fraterna e Polisportiva Campobasso presso lo stadio “Marchesi Battiloro” di Petacciato. Un piazzamento, appena dietro alla più blasonata società del Pescara Calcio, che ripaga mister Brisotto e mister Patriarca dell’impegno e della passione trasmessi ai piccoli allievi della scuola calcio.

Ostico impegno casalingo, invece, per gli Esordienti di mister Delli Quadri, sotto la pioggia mista a neve e con una temperatura intorno agli zero gradi. Gli avversari della San Leucio sembrano meglio messi in campo, ma i ragazzi dell’Agnonese sono più concreti e passano in vantaggio con un bel gol di Gabriele Di Primio. Una disattenzione difensiva regala il pareggio agli avversari, mentre un palo, sempre su tiro di Di Primio, nega la vittoria all’Agnonese. Primo tempo finisce 1-1.

Nel secondo tempo il mister schiera un’altra selezione, che nonostante tenga bene il campo incassa un gol dagli avversari e finisce 0-1. L’incontro si mette decidamente in salita per gli Esordienti, che però nel terzo tempo cominciano a macinare gioco. Sblocca il risultato l’esterno sinistro Enrico Di Carlo, che ribatte dal limite una respinta della difesa avversaria e insacca alla destra del portiere. Raddoppio, poco minuti dopo, di Antonino Mucilli, sugli sviluppi di una azione ben concertata sulla fascia destra.

La San Leucio accorcia le distanze su calcio piazzato, con una incolpevole deviazione di un difensore che spiazza l’attento portiere Francesco Ricci. Mette al sicuro il risultato, dopo un rapido contropiede partito dai piedi di Mucilli, il solito Gabriele Di Primio, ieri in grande forma. Il terzo tempo finisce 3 – 1. Un tempo pareggiato, uno perso e uno vinto: in base al regolamento l’incontro con la San Leucio di Isernia finisce in parità. E continua la serie positiva per gli Esordienti di mister Delli Quadri ancora imbattuti dall’inizio del campionato.

Intanto prosegue la preparazione per l’atteso torneo internazionale di calcio giovanile “Spiagge d’Abruzzo Cup” che avrà luogo i prossimi 29, 30 aprile e primo maggio a Roseto degli Abruzzi (Te). Un appuntamento, giunto alla venticinquesima edizione, che sarà una buona occasione di confronto con altre squadre di altre realtà e anche una ghiotta opportunità di mettersi in mostra rispetto ad un panorama internazionale.