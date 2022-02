Scuola calcio, Sica denuncia: «Spogliatoi sottosopra, gesto da condannare»

«Dopo la partita della juniores, negli spogliatoi gli avversari hanno messo sottosopra gli arredi, mostrando poco rispetto per la struttura e per la società che li ha ospitati. Azioni da condannare». Sono le parole di Fernando Sica, dirigente della scuola calcio di Agnone, a commento di quanto accaduto dopo l’ultimo incontro disputato dalla squadra juniores.

Dopo quasi due mesi di inattività e con solo due allenamenti nelle gambe l’under 19 agnonese torna in campo tra le mura amiche contro un’arcigna Virtus Gioiese. I ragazzi di mister Di Rosa però hanno la mentalità giusta e la voglia di prendere tutti e tre i punti. Partono a mille con varie incursioni degli esterni Di Filippo e Vitale che servono palloni in area, ma nessuno degli attaccanti riesce a finalizzare. Primo tempo a senso unico, manca solo il gol che arriva meritatamente ad inizio ripresa su rigore di Porfilio. Spinge ancora di più l’agnonese e arriva il raddoppio con l’ottimo Di Filippo con un tiro dal limite. Unica indecisione nel finale permette agli avversari di accorciare le distanze. «Ottima prova di tutti, -commentano dallo staff tecnico – da premiare i tanti allievi in campo che nonostante il divario fisico non hanno mai mollato fino alla fine».

Olympia Agnonese – Virtus Gioiese 2-1