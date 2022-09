Scuola e Covid, la direttrice Sabatini: «Si torna alla normalità, ma è essenziale il comportamento di ciascuno»

Il messaggio alle studentesse, agli studenti e all’intera Comunità scolastica del Molise del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, in occasione dell’avvio delle lezioni:

«Inizia un nuovo anno scolastico e, con esso, una nuova avventura. Un “in bocca al lupo” a tutta la nostra Comunità scolastica, ma soprattutto un grande abbraccio a tutte le nostre studentesse e ai nostri studenti. Ragazzi, è un anno importante, si ritorna alla normalità, ma la mia raccomandazione, ora più che mai, è davvero quella di non abbassare la guardia rispetto alle regole che in questi ultimi anni abbiamo imparato per difenderci dal covid.

È una indicazione tanto più importante proprio perché i filtri che abbiamo a disposizione sono sempre meno e diventa sempre più essenziale il comportamento di ciascuno di noi per continuare a godere di questa situazione di raggiunta normalità che abbiamo conquistato. Quindi, davvero, Buon Anno Scolastico a tutti. Impegnatevi, non risparmiate alcuna energia, perché in questa ricetta c’è il risultato per il vostro futuro. Buon Anno Scolastico a noi e a tutti voi».