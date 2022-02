Scuola-famiglie, ad Agnone costituito Tavolo permanente

Costituzione di un tavolo permanente al fine di rendere sinergica l’interazione scuola-famiglia in relazione al vuoto normativo che non prevede la componente dei genitori nel Consiglio d’istituto degli omincomprensivi. E’ quanto emerso durante l’assemblea di venerdì scorso tenutasi nell’aula magna ‘Leonida Marinelli’ dell’Istituto tecnico industriale. All’incontro, oltre alla dirigente scolastica, Tonina Camperchioli, presenti i rappresentanti dei genitori degli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto omnicomprensivo, i docenti e il direttore dei servizi generali e amministrativi. La realizzare un processo partecipativo e sinergico per consentire la condivisione di scelte fondamentali per la crescita degli alunni; l’individuazione di nuove esigenze e progettualità che possano avvicinare sempre di più la scuola alle esigenze dei primi fruitori dell’istruzione rendendola punto di riferimento appetibile a livello territoriale, tra gli obiettivi che il Tavolo si è prefissato di raggiungere. Inoltre – spiegano ancora i promotori dell’iniziativa – il Tavolo dovrà essere inteso come un ‘Laboratorio di Idee’ in cui scuola, famiglie e studenti possano potenziare la collaborazione per la crescita reciproca, lasciando spazi alle indicazioni e suggerimenti per la risoluzione di eventuali questioni che dovessero ravvisarsi. Infine – concludono – fondamentale sarà non perdere di vista il reale interesse e benessere dei primi fruitori del servizio scolastico: gli studenti.

