Seggiovia di Monte Capraro fuori uso a causa di una frana, stagione sciistica a rischio. Servono 600mila euro

Impiantistica sportiva:alla bella news del nuovo tappeto in erba naturale del campo da calcio ‘Erasmo Iacovone’, fa seguito la tegola abbattutasi sugli amministratori in merito al funzionamento della seggiovia di monte Capraro (1730 slm) che permette l’utilizzo della pista agli amanti dello sci alpino. E’ notizia dell’ultima ora che l’esecutivo di Candido Paglione ha chiesto alla Regione Molise un finanziamento urgente pari a 600.000 euro necessari per la messa in sicurezza dell’impianto di risalita.

Il maltempo dei mesi scorsi ha infatti provocato lo spostamento di un pilone di sostegno della seggiovia biposto. Senza le nuove opere la pista di Monte Capraro, lunga circa 1,5 chilometri, resterà chiusa. Il tutto accade alla vigilia della stagione invernale. Così il primo cittadino altomolisano non ha perso tempo e si è rivolto direttamente al presidente della giunta regionale, Francesco Roberti affinché possa concedere il finanziamento. A detta di Paglione, una volta stanziati i fondi, i lavori potrebbero essere portati a termine entro un mese, il che significherebbe salvare gli sforzi e sacrifici degli operatori turistici del comprensorio. In attesa di conoscere come andrà a finire, l’annuncio della partenza dei lavori del Centro federale di sci di fondo di Prato Gentile.

In tutto tre i cantieri aperti: il primo per il rifacimento del vecchio rifugio destinato a foresteria per gli atleti; il secondo vede la realizzazione dell’impianto di innevamento nell’area di monte Campo tramite un piccolo invaso; il terzo con i lavori lungo la pista turistica per costruire un anello dedicato allo skiroll.