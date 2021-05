Seicento migranti da distribuire, la Lega Abruzzo dice «no»

«Indiscrezioni di Palazzo indicano quaranta migranti destinati alla nostra regione, in arrivo tra giovedì e venerdì. Allo studio del Viminale ci sarebbe un piano di redistribuzione nelle diverse regioni italiane dei circa 559 i clandestini arrivati negli ultimi giorni nel nostro Paese. Come parlamentari della Lega vogliamo difendere il nostro territorio e ci opponiamo fortemente a questa strategia delle quote, che non fa altro che segnare una possibile tendenza» dichiarano i parlamentari della Lega Abruzzo. «Di fronte ad un aumento così importante degli sbarchi deve tornare centrale il problema della sicurezza. Prima, e soprattutto in questo momento storico, vengono i nostri cittadini, gli sforzi dei Comuni devono essere rivolti alle famiglie e alle attività, invitiamo anche i sindaci a tenere alta l’attenzione».

