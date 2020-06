Senso civico e convivenza, Frosolone verso l’elezione del sindaco dei bambini

«Nel mese di ottobre – novembre, ho intenzione di attuare un progetto che mi sta molto a cuore, eleggere tramite regolare votazione un sindaco, un vicesindaco e un consiglio comunale dei bambini».

Lo annuncia il sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, che aggiunge: «Lo scopo di tale iniziativa è il valore e la responsabilità che i bambini dovranno assumersi nell’esercitare un diritto così importante. La piccola comunità scolastica, dunque, entrerà, a tutti gli effetti, in quella più grande, e complessa, dell’amministrazione comunale, per educare, alla civiltà e alla convivenza sociale, gli adulti di domani. Ascoltare i bambini e valutare le loro idee ed i loro progetti, aiuterà la nostra comunità a crescere. I bambini sono il nostro futuro e attraverso i loro occhi, la loro freschezza e la loro radiosa vitalità, vedremo meglio il mondo che ci circonda. Dobbiamo essere una guida di speranza per loro, affinché non perdano quella visione del mondo che troppo spesso, crescendo, sparisce».