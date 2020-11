Senza mascherine in paese, multate tre persone. Sanzionati due baristi

Con il recente passaggio della Regione Abruzzo nella c.d. “Zona Arancione”, si è reso necessario intensificare le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19, più che mai importanti vista la preoccupante impennata della curva epidemiologica anche nello specifico territorio dell’Alto Sangro. In tale ambito i militari della Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro, unitamente al personale altamente specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila, hanno sanzionato due esercizi commerciali siti nel Comune di Pescasseroli con multa di € 400 e sospensione dell’attività per due giorni al fine di ripristinare adeguati livelli di protezione indicati nei protocolli di settore regionali e nazionali. In particolare nei due bar i militari dell’Arma hanno riscontrato l’assenza di adeguati cartelli di informazione sulle misure di prevenzione, la mancata collocazione di prodotti igienizzanti all’ingresso del locale e la mancata esecuzione della sanificazione periodica. Sempre nel territorio del Comune di Pescasseroli sono state sanzionate tre persone con una multa di € 400 poiché si spostavano in paese senza rispettare l’obbligo di indossare idonea protezione delle vie respiratorie.

Correlati