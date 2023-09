Senza padrini né padroni, l’Eco de l’Alto Molise -Vastese cartaceo torna in edicola

L’addio alla missionaria Elisa D’Onofrio, il successo riportato da Casearia, l’intervista esclusiva alla docente Letizia Bindi per ‘Agnone capitale italiana della Cultura 2026’, l’elisir di lunga vita della signora Rosaria Carosella che a 93 anni insegna ancora l’arte del ricamo.

Sono alcuni dei temi trattati nel prossimo numero de l’Eco cartaceo presto in edicola. Nelle dodici pagine approfondimenti, curiosità, foto inedite, sport e tanto altro ancora. Il mensile più longevo del Molise continua la sua mission per informare i cittadini e dare voce ad un territorio spesso dimenticato dalle istituzioni. Senza padrini né padroni, gli unici a cui rendere conto restano i nostri lettori sparsi in Italia e nel mondo.

Continuate a sostenerci con l’abbonamento annuale (30 euro in Italia – 40 per l’estero) che rappresenta l’unica fonte sostentamento per andare in stampa e spedire le copie. Per questo numero un sentito ringraziamento va a Enzo Carmine Delli Quadri il quale ha devoluto l’incasso della vendita del libro ‘Personaggi Altomolisani’ (scritto da Italo Marinelli) alla nostra testata.