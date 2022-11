Serie D: il Vastogirardi impatta tra le mura amiche, la Samb affonda il Termoli

Al ‘Di Tella’ Vastogirardi e Matese non si fanno male e al 90’ si spartiscono la posta in palio (0-0). IL pareggio è la prova evidente di una gara filata via sul binario dell’equilibrio. Alla fine dei conti il punto a testa è stato il risultato più giusto per quanto visto in campo. Campani che allungano la striscia di risultati positivi arrivata a sette risultati utili consecutivi, mentre l’undici di Coletti dà seguito all’ottimo pareggio ottenuto sette giorni fa sul difficile rettangolo del Fano. Nulla da fare per il Termoli che torna da San Benedetto del Tronto a mani vuote. Al ‘Riviera delle Palme’ i rossoblù s’impongono con un secco 3-0 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Cardella (doppietta) e Proia. Nel prossimo turno il Vastogirardi si reca ad Avezzano e il Termoli riceve tra le mura amiche il Montegiorgio che nel pomeriggio ha strapazzato la Vastese (3-0).

La nuova classifica del girone F: Trastevere 26, Pineto 25, Senigallia 23, Fano 19, Matese, Porto d’Ascoli 18, Vastogirardi, Albalonga 17, Team Florida 16, Sambenedettese, Montegiorgio 15, Chieti 14, Vastese 13, Notaresco 10, Tolentino 9, Roma City, Termoli 7.