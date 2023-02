Serie D: il Vastogirardi non sa più vincere, tre punti pesantissimi per il Termoli

Il Vastogirardi non sa più vincere. Al ‘Di Tella’ solo un pareggio a reti bianche contro il Porto d’Ascoli che risucchiano l’undici altomolisano nella zona calda della classifica. Il tutto in attesa del recupero contro il Tolentino, ultimo della classe. Chi al contrario sorride è il Termoli che in riva all’Adriatico ha la meglio sull’Avezzano grazie ad una prodezza del solito Lorusso già in gol sette giorni fa a Vasto. Il successo, pesantissimo, consente ai giallorossi di fare un notevole passo in avanti in chiave play-out. E domenica prossima, la formazione bassomolisana ha l’opportunità di proseguire la scia di risultati positivi. Al ‘Cannarsa’ atteso un Fano alla portata, mentre il Vastogirardi farà visita al Roma City in un vero e proprio spareggio per evitare i play-out.

La nuova classifica: Pineto 53, Senigallia 47, Albalonga, Trastevere 41, Matese 37, Porto d’Ascoli 36, Fano 35, Avezzano 33, Chieti, Team Florida 30, Sambenedettese (-1) 29, Vastogirardi (-1)*, Roma City 27, Montegiorgio, Vastese 25, Termoli 24, Notaresco 22, Tolentino* 16. * una gara in meno