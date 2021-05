Serie D, l’Agnonese perde a Genzano e retrocede in Eccellenza

A Genzano di Roma, l’Olympia Agnonese dice definitivamente addio alla serie D. La pesante sconfitta rimediata in terra laziale (3-0) condanna matematicamente la squadra granata alla retrocessione in Eccellenza. A sei giornate dalla conclusione della stagione, infatti il Giulianova terz’ultimo in classifica, è impossibile da agguantare. A scendere nella categoria inferiore con l’Agnonese il Porto Sant’Elpidio. Una decisione, quella di far retrocedere esclusivamente le ultime due classificate, presa dalla Lnd a poche giornate dalla conclusione di un torneo falsato dal Covid. Dopo 13 campionati consecutivi, gli altomolisani salutano la quarta serie. Per la cronaca la sconfitta rimediata contro la CynthiAlbalonga porta i gol di Cardella (8’ pt), Traorè (38’pt) e D’Agostino (5’st).

Tutti gli altri risultati: Vastogirardi-Vastese 2-1; Giulianova-Campobasso 0-1; Fiuggi-Aprilia 2-2; Porto Sant’Elpidio-Matese 0-1; Tolentino-Notaresco 0-2; Pineto-Montegiorgio 1-0; Rieti-Castelfidardo 1-0.