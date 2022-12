Serie D, nel segno dei Lorusso il pari del Vastogirardi e la prima vittoria del Termoli

Il Vastogirardi non va oltre il pari contro la Sambenedettese nell’atteso match del ‘Di Tella’. Gli uomini di Coletti in vantaggio con Lorusso (Giovanni) nel primo tempo si fanno raggiungere da Marras nella ripresa che fissa il risultato sull’1-1. E fa di cognome sempre Lorusso (Fabio) l’attaccante che regala la prima vittoria stagionale al Termoli. Al ‘Cannarsa’ i giallorossi superano in piena zona Cesarini il Chieti e ottengono tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Nel prossimo turno il Vastogiraradi fa visita al Montegiorgio, mentre gli adriatici si recano a Notaresco per dare seguito al successo conquistato domenica.

La nuova classifica: Pineto 34, Trastevere, Senigallia 27, Avezzano 25, Porto d’Ascoli 24, Matese, Fano 23, Vastogirardi (-1), Albalonga 21, Sambenedettese 19, Vastese, Chieti 18, Montegiorgio, Team Florida 17, Roma City 13, Tolentino 12, Termoli, Notaresco 11.