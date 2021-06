Serie D: prova impalpabile dell’Agnonese, il Castelfidardo ne fa quattro

Sconfitta senza appello dell’Olympia Agnonese, che nella penultima giornata di campionato, incassa un pesante 4-0 dal Castelfidardo. Dopo appena venti minuti di gioco, i ragazzi di De Rosa, privi dello squalificato Pejic, erano già sotto di tre marcature.

Prima del fischio d’inizio nota di colore con lo scambio dei simboli delle due cittadine, una campana e una fisarmonica che ha visto protagonisti il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani e il consigliere comunale di Agnone, Franco Marcovecchio, già presidente dell’Olympia.

A novanta minuti dalla conclusione della stagione, doppio pareggio per le altre due molisane. Il Campobasso, promosso in serie C, impatta 1-1 contro il Fiuggi, il Vastogirardi al ‘Di Tella’ fa 2-2 con la Recanatese.

Tutti i risultati della 33esima giornata: Campobasso – Fiuggi 1-1; Vastogirardi-Recanatese 2-2; Castelfidardo-Agnonese 4-0; Castelnuovo-Rieti 1-1; Albalonga-Tolentino 1-1; Matese-Pineto 1-1; Montegiorgio-Aprilia 0-1; Notaresco-Giulianova 2-2; Vastese – Porto Sant’Elpidio 1-0.